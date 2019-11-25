شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: شخص يطلق النار على رأس زوجته 5 مرات داخل متجر.. وهكذا حدثت المفاجأة... "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رصدت كاميرات مراقبة عامة في أحد المتاجر بمدينة إتاكواتيارا البرازيلية لحظات محاولة أحد الأشخاص إطلاق النيران على زوجته من مسدس كان يحمله في جيب بنطاله.





وأظهر المقطع محاولة الرجل مباغتة زوجته بسرعة من أجل إطلاق النار عليها إلا أن المسدس لم يستجب لجريمته حيث تعطل خلال أكثر من 5 مرات حاول خلالها إطلاق النار.

وتدخلت امرأة بدت أنها من العاملين بالمتجر، لمحاولة إيقاف الشخص عن ارتكاب فعلته وأبعدته عن المكان التي تجلس فيه زوجته لمنعه من التعدي عليها بالضرب بظهر المسدس.

جديد "الخليج 365"

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