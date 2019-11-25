شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن بفستان مكشوف الظهر والصدر والذراعين... حسناء يمنية تدخل عش الزوجية بحفل زفاف اسطوري..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - انتشرت صور زفاف مودل مريم ناظم اليمنية التي تقيم في أوزبكستان، حيث أقيم العرس في أحد الفنادق الفخمة في العاصمة طشقند.

واحتفلت مريم ناظم مع عائلتها وأصدقاؤها بزفافها إلى الشاب الأوزبكي الوسيم قيوموف متسابق السيارات المعروف، وذلك في أجواء تتسم بالفخامة، حيث ارتدت فستان زفاف أنيقاً وناعماً، جاء بحمالات رفيعة ومطرزاً يدوياً بالكامل، بينما أسدلت خصلات شعرها البني الناعمة الطويلة لتبدو كحورية حسناء. أما عريسها فقد تزين ببدلة توكسيدو زرقاء ملفتة.

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وعمت أجواء الاحتفال الفرحة والبهجة، حيث جمع بين الطقوس العربية والأوزبكية، وقامت شقيقة العروس بالغناء لها وعريسها ليقوما بالرقص معاً بشكل رومانسي ناعم، بينما قام العريس بالرقص مع أقاربه وأصدقائه على الطريقة الشعبية.

وتزينت قاعة الاحتفال بديكورات فاخرة كما كانت تورتة العروسين ضخمة ومكونة من عدة طوابق، حيث قام العروسان بقطعها بعد أن تبادلا ارتداء خواتم الزواج.

مريم ناظم هي أول عارضة أزياء يمنية، لذلك أثارت الجدل بعد أن حققت شهرتها وقررت العيش في أوزبكستان حيث تخوض حالياً أولى خطواتها في عالم التمثيل.