شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن في حادثة مؤثرة: عروس تبتر ذراعها ليلة زفافها لفتى أحلامها والسبب مؤلم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - لجأت عروس مصابة بالسرطان إلى بتر ذراعها لكسب مزيد من الوقت لتجد وتتزوج فتى أحلامها.

واجهت شانون لينش سرطانًا نادرًا في كوعها على مدار السنوات الست الماضية ، وبترت ذراعها في عام 2017 لوقف تقدم المرض.

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ولكن بعد بتر ذراعها عاد السرطان ليهاجمها الان بقوة حيث منح الأطباء الفتاة التي تبلغ من العمر 21 عامًا عاما واحدا للعيش.

وبالرغم من المأساة التي تواجهها الفتاة المسكينة منحتها عملية بتر ذراعها بعض الوقت لتقابل فتى أحلامها الذي يدعى اشلي ويبلغ من العمر 18 عامًا وتسير معه في حفل زفافهما قبل ان ينهي السرطان حياتها.

ويعيش العروسان اللذان يسكنان بمقاطعة كنت البريطانية حياتهما القصيره كزوجين.

قالت العروس شانون لصحيفة " ميرور " البريطانية : "يوم زفافي كان يعني كل شيء بالنسبة لي ، ومن الجميل أن أكون قادره على أن أظهر للعالم أنني كرست حياتي للشخص الذي سأحبه لبقية حياتي.

وأضافت العروس "الحياة الزوجية أفضل مما ظننت أنه يمكن أن يكون ، إنها أفضل من أن يقولها الناس ، أنا سعيد دائمًا عندما أكون معه.