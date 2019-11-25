شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مفاجأة صحية: تناول البطاطا يحميك من الإصابة بهذا المرض القاتل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أظهرت دراسة حديثة أن اتباع نظام غذائي يمنع من خطر الإصابة بسرطان القولون، مع التأكيد عن أهمية البطاطا للحد من الإصابة بهذا المرض، فهي تحتوي على الكثير من الفوائد والمركبات النشطة مثل الأنثوسيانين والأحماض الفينولية التي تحمي الصحة من أمراض الأمعاء، وتقي من السرطان.



كما أشارت عدة نتائج صحية في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية إلى أن تناول الأطعمة الكاملة التي تحتوي على مغذيات كبيرة تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون، وتؤكد هذه النتائج أن النظام الغذائي النباتي مفيد لصحة الإنسان أكثر من تناول اللحوم.

جديد الخليج 365:

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وأوضحت الأبحاث أن تناول البطاطا في موسمها بفصل الشتاء التي تحتوي على المركبات المضادة للأكسدة تكون مفيدة لعلاج سرطان القولون.

وأكد الباحثون أن تناول الفاكهة والخضراوات الغنية بالمركبات المضادة للالتهابات بدلًا من الحبوب يساعد في مواجهة مشكلة الأمراض المزمنة.