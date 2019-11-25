شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن “شاهد” سائق تاكسي في السعودية يتباهى بما يفعله بنساء في مركبته وينشر الصور! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعيّ صوراً التقطها سائق تاكسي خلسةً لنساء في السعودية ونشر صورهن على تطبيق “تيك توك”. ويقوم السائق بتصوير السيدان اللاتي يركبن معه لتوصيلهن أثناء تواجدهن في السيارة أو أثناء خروجهن من المنزل وينشره على التطبيق الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي. جديد الخليج 365: Advertisements وقال النشطاء إن السائق أجنبي وليس سعودي، مطالبين بالتوصل إليه والقبض عليه من قبل قوات الأمن وترحيله إلى بلاده.

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