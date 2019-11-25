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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. تقرير أمريكي يكشف عن خطر يهدد الأسرة الحاكمة في الكويت.. وتفاصيل معركة بين الأمراء

كشف تقرير نشره "معهد دول الخليج العربي" الأمريكي، عن خطر يهدد الأسرة الحاكمة في الكويت، وتفاصيل المعركة المندلعة بين الأمراء، وبدأت تظهر إلى العلن بعد الاتهامات بين رئيس الحكومة المستقيل ووزير الدفاع.





وتحدث التقرير عن الصراع بين نجل أمير البلاد، وزير الدفاع الكويتي ونائب رئيس الوزراء الذي تمت إقالته؛ ناصر صباح الأحمد الصباح، ورئيس الوزراء المستقيل جابر مبارك الصباح، بعد اتهامات الفساد المتبادلة.

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وقال المعهد: إن "الخطاب السياسي تصاعد ضد الفساد في الكويت، بينما تشتد المظاهرات في العراق ولبنان المجاورين، وقبل أسبوع واحد فقط، تم توجيه دعوة للاحتجاج على تويتر مع وسم #بس_مصخت، أي (هذا يكفي)".



ورأى المعهد، أن نجل أمير البلاد، إذا استعاد منصبًا قياديًّا، فسيشير ذلك إلى أنها كانت مناورة للحصول على بعض المكاسب السياسية؛ حيث أنه يريد إبعاد المنافسين السياسيين وتوفير خطة إصلاح للشعب الكويتي.

وأضاف التقرير: أنه "من المحتمل أيضًا أن يكون قد حسّن وضعه داخل البرلمان الذي يتمتع بالسلطة الدستورية للموافقة على أو رفض اختيار الأمير لولي العهد القادم".

وأشار المعهد، إلى أنه "إذا تم ترك ناصر الصباح، خارج مجلس الوزراء، فقد يشير ذلك إلى أن الأمير قد حسب أن نشر ابنه العلني للمخالفات المالية داخل الأسرة الحاكمة ينطوي على الكثير من المخاطر".





وبحسب التقرير، فإنه على مدار العقدين الماضيين، بدأت الأسرة الحاكمة الكويتية تنشر نزاعاتها في العلن؛ حيث قام الأعضاء المتنافسون بتنظيم حملات عامة لإلحاق الضرر بالخصوم وتعزيز مكانتهم.

وختم المعهد، بأنه "مع وجود النظام السياسي المنقسم من الداخل، يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الإشارات نحو الشفافية ستقوي النظام السياسي، أو ستكون أداة لتآكل الاحترام القائم للأسرة الحاكمة".