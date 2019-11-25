تعز: حملة أمنية تزيل النقاط العشوائية في "الضباب" غربي المدينة



أزالت حملة أمنية اليوم الأحد، النقاط العشوائية في المدخل الغربي لمدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).



وقالت مصادر عسكرية في محور تعز، لـ"يمن شباب نت" إن حملة أمنية مشتركة قامت بإزالة النقاط العشوائية (غير رسمية) في خط الضباب غربي المدينة.



وتمارس بعض النقاط العشوائية المنتشرة على الطريق العام (تعز – التربة) الابتزاز تجاه المسافرين وفرض إتاوات على شاحنات النقل.



وأشارت المصادر إلى "أن الحملة الأمنية شاركت فيها وحدات عسكرية في الجيش".



وفي وقت سابق اليوم، وجه قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل بإزالة كافة النقاط العشوائية التي تم استحداثها على الخط العام بالمحافظة.

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