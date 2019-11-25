محافظ حضرموت: تم تزويد صالات مطار الريان في المكلا بأجهزة حديثة

قال محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني، إن تأخر إعادة افتتاح مطار الريان الدولي، بساحل حضرموت كان سببه دواعي أمنية خارجة عن الإرادة.



وذكر البحسني، في تصريحات صحفية، أن الصالات الخارجية بالمطار، أنشأت بمواصفات عالية زودت بأجهزة حديثة لمواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال.



وأضاف "أن إعادة استئناف رحلات الطيران بمطار الريان الدولي بالمكلا، وافتتاح الصالات الخارجية بالمطار، يعد خبراً سعيداً ومفرحاً لجميع أبناء حضرموت، وخصوصاً المرضى الذين تجشموا عناء الرحلات البرية إلى مدينتي سيئون وعدن".



ولفت المحافظ البحسني "أن إعادة تدشين المطار ستبدأ بوصول رحلة خارجية لطيران اليمنية لتتوالى بعدها الرحلات للمطار الذي سيخفف عن المرضى وعن المسافرين بشكل عام، وسيسهم في إنعاش الحركة الاقتصادية والسياحية بالمحافظة".



وأعلنت الخطوط الجوية اليمنية مساء أمس، أنها ستدشن الاربعاء المقبل أول رحلة منذ توقف مطار الريان الدولي بمدينة المكلا محافظة حضرموت لأكثر من أربع سنوات.