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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإفراج عن معتقلين أردنيين في سجون مليشيا الحوثي الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين اليوم الأحد، مغادرة مواطنين أردنيين صنعاء بعد أن كانا معتقلين لدى ميليشيا الحوثي.
وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز، أنه "وبعد متابعة حثيثة من قبل الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية غادر اليوم المواطنين الأردنيين ثامر عمر علي قطيشات وحمدي أحمد ابراهيم ملحم صنعاء بعد أن كانا محتجزين لدى جماعة الحوثي منذ تاريخ 7/11/2019 لدى وصولهما إلى هناك في مهمة تتعلق بإجراء عمليات مراجعة الحسابات الخاصة بالبرامج الإنسانية في اليمن"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الغد" الأردنية اليوم الأحد.
وأوضح الفايز بأن جهوداً حثيثة قامت بها الوزارة والأجهزة المعنية منذ تلقيها الخبر؛ حيث تكللت هذه الجهود بالإفراج عن المذكورين وتم تأمين عودتهما سالمين.
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