شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : المغرد الشهير مجتهد يفاجئ الجميع ويكشف عن تحركات "سعودية - أمريكية" ستغيير خارطة الحكم في... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المغرّد “مجتهد” الشهير بموقع “تويتر”، عن ترتيبات تجري في السعودية بأوامرَ أمريكية؛ بهدف لجم محمد بن سلمان.



وقال “مجتهد” في تغريدة بـ”تويتر”: “بأمر أمريكا وبهدف لجم ابن سلمان يجري الترتيب لسلسلة لقاءات يجتمع فيها عدد من (عقلاء) آل سعود في أحد المنتجعات نهاية هذا الشهر بحضور الملك”.

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وأضاف: “لن يشارك إلا من اطمأن ابن سلمان أنه لا ينوي التخطيط لإزاحته”.

وتوقع أن يعلن عن إجازة قصيرة للملك لتبرير اختفائه للمشاركة في هذه اللقاءات.

وذكر “مجتهد” في تغريدة ثانية: “كما هو معروف فإن الملك لا يستوعب ما يجري لكن حضوره ضروري لإضفاء شرعية على اللقاءات ونتائجها”.

وأضاف: “على كل حال قد يؤدي تسريب هذا الخبر لتأجيله أو إعادة النظر فيه، لكن إذا تم كما خطط له فسيكون في نهاية شهر نوفمبر”.