شاهد بالفيديو زلة لسان لمذيعة “الإخبارية” السعودية قد تكلفها حياتها فماذا قالت على الهواء مباشرة ؟

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تداول ناشطون بموقع التواصل “تويتر” مقطعا مصورا لمذيعة قناة “الإخبارية”آآآ السعوديةآآآ أثار جدلا واسعا، بعد وسمت المملكة بالإرهاب دون قصد. وظهرت المذيعة في تقرير لها من المنطقة الشرقية وهي تقول إن السعودية هي “المتصدر” الأول للإرهاب بدلا من “المتصدي” في زلة لسان قد تكلفها الكثير في سعودية ابن سلمان المتهور.. بحسب النشطاء. جديد الخليج 365: Advertisements ويتبع الإعلام السعودي حاليا بشقيه الخاص والعام أوامر الديوان الملكي، حيث يروج لسياسات ابن سلمان ولا يجرأ احد على مجرد التلميح بالانتقاد لأي من قراراته.

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