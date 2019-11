شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن (فيديو لأصحاب القلوب القوية) الكوبرا تبتلع أفعى ضخمة وقاتلة وتنتهي بكارثة مرعبة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - رصد سكان محليون في الفلبين أفعى الكوبرا شديدة السمية بعد ابتلاعها أفعى بايثون بأكملها، في مشهد مثير للرعب والدهشة.

وتبين أن الكوبرا ابتلعت فريستها بالكامل، في حقل للأرز جنوب البلاد.

جديد الخليج 365:

الفجل الأحمر : هذا هو العلاج السحري لهذه الأمراض الخطيرة والقاتلة

ضاحي خلفان يعترف بكارثة مزلزلة ضربت الإمارات.. ومخطط خطير يحدث داخل الدولة

تعرف على السر وراء إرتداء النساء فستاناً أبيضاً أثناء حفل الزفاف؟

بتوجيهات عاجلة من الملك سلمان .. حدث تاريخي عظيم في السعودية لأول مرة..شاهد

جاكيت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يشعل ضجة في المملكة .. ومفاجأة بشأن سعره الحقيقي شاهد..(صور)

الريال اليمني يتهاوى أمام الدولار والريال السعودي..(شاهد آخر تحديث ليومنا هذا السبت)

ورد الآن : إعلان مفاجئ للحكومة الشرعية حول المفاوضات مع الحوثي وتوجيهات رئاسية جديدة بخصوص اتفاق الرياض

ورد الآن : المملكة تزف خبراً ساراً لهذه الفئة من السعوديين..(تفاصيل)

شاهد : ماذا يحدث لجسمك عند ابتلاع العلكة؟

صور مؤلمة .. للأمير المعزول محمد بن نايف والقيود على قدميه.. شاهد كيف أصبح؟

مفاجأة : رجل وزوجته يعثران على خزنة سرية في جدار المنزل وعند فتحها كانت المفاجأة التي لا تخطر على بال .. شاهد (صور)

(فيديو لأصحاب القلوب القوية) الكوبرا تبتلع أفعى ضخمة وقاتلة وتنتهي بكارثة مرعبة

شاهد.. إيفانكا ترامب تعلن تغيير اسمها وتكشف عن مفاجأة بشأن (الاسم الجديد)

شاهد: بعد 18 سنة .. فنانة خليجية تنجب ‘‘توأم’’ وزوجها يفجر مفاجأة بشأنهما

صادم : عروس تنجب طفلًا قبل أيام من الزفاف وعند العودة لكاميرات المراقبة كانت الصدمة..شاهد

فنان شهير يفجر مفاجأة ويتهم زوجته بالجمع بين الزوجين والأخيرة تفحمه بهذا الرد الصادم الذي أصاب القاضي بالذهول..شاهد

شاهد : حاكم دبي يتقدم بهذا العرض المفاجئ للأميرة ’’هيا بنت الحسين‘‘ والأخيرة تصدمه بهذا الرد وتفحمه شخصياً بهذه الكلمات ..شاهد ماذا قالت

شاهد المغامسي يرفض الرد على هذا السؤال الجريئ والمحرج على الهواء مباشرة من إحدى المتصلات .. لن تصدق ماذا طلبت منه (الفيديو)

حزب الله يعلن استسلام عبدالملك الحوثي بعد هذا التحرك العسكري المفاجئ.. وهذا ما يحدث الآن

أطباء يجرون عملية لهذه الفتاة اليمنية وعند فتح بطنها كانت المفاجأة المزلزلة للجميع ..شاهد ماتم العثور عليه

عاجـل: "فيصل القاسم" ينشر صورة محرجة لـ رئيس عربي وهو يتعرض للإهانة على أيدي حراس حاكم أجنبي لن تصدق من يكون؟

كيف تتخلص من السعال بطرق سهلة وطبيعية..!

قرار ملكي : يحرم أمير شهير من زيارة دولة عربية

لن تصدق .. ماذا يحدث للكبد عند تناول الثوم يومياً ؟

القوات السعودية تداهم وكر عصابة بينهم يمنيين والمفاجأة في كميات "القات" التي تم العثور عليها..شاهد(فيديو)

تناول " الرومان " صيدلية بحد ذاتها وهذا ما يحدث لجسمك اذا اكلتها..شاهد

المغامسي: ما يفعله محمد بن سلمان جائز شرعاً .. وهذا هو سيف الدولة..شاهد (فيديو)

خلافًا لكل ما سبق..تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجأة مزلزلة حول السبب الحقيقي لوفاة الفنان هيثم زكي

Advertisements

فتاة سعودية متزوجة تفر إلى الخارج وتتزوج من جديد على طريقة رهف القنون.. لكن النهاية في السفارة أبشع من جريمة اغتيال خاشقجي (فيديو)

“مجتهد” يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف هذا ما أمر به ترامب ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” لتنفيذه نهاية هذا الشهر وإلا ستوقع الكارثة

السلطان قابوس يصدم الجميع بردة فعل غيرمتوقعة على وفاة بن زايد بشكل مفاجئ.. شاهد

القبض على الدوسري والسلطات السعودية تصدر قرار صاعق بشأنه.. وتنشر صور له بحاله يرثى لها والقيود في يديه وقدميه (صور من داخل السجن)

‘‘مجتهد‘‘ يفجر مفاجأة مزلزلة بشأن وفاة بن زايد ويكشف بالصورة والأسم المتورط و ‘‘القاتل الفعلي‘‘

ولي العهد محمد بن سلمان يعلن رسميًا الكشف عن الهوية الفعلية للمغرد الشهير ‘‘مجتهد’’ وتحديد مكانه وهذا مصيره (تفاصيل)

سما المصري ” تظهر بملابس فاضحة وتوجه اجرأ سؤال لـ ”تركي آل الشيخ” والأخير يصدم الجميع

Highly venomous cobra swallows a python whole before locals club it to death in the Philippines https://t.co/MEEj3S5N2g — Daily Mail Online (@MailOnline) November 15, 2019

">

Daily Mail Online

✔@MailOnline

Highly venomous cobra swallows a python whole before locals club it to death in the Philippines https://trib.al/DZjPkg4

Terrified villagers near the town of Kibalawan in the Philippines were shocked when they found that a deadly cobra had bitten and swallowed an eight foot reticulated python whole.dailymail.co.uk

٥٤

Highly venomous cobra swallows a python whole before locals club it to death in the Philippines https://t.co/MEEj3S5N2g — Daily Mail Online (@MailOnline) November 15, 2019

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

Highly venomous cobra swallows a python whole before locals club it to death in the Philippines https://t.co/MEEj3S5N2g — Daily Mail Online (@MailOnline) November 15, 2019

وقام السكان المصابون بالهلع، الذين شهدوا العديد من لدغات الكوبرا في السنوات الأخيرة، بضرب الأفعى السامة حتى نفوقها. ثم قطعوها ووجدوا أفعى بداخلها.

وقال أحد القرويين: "يوجد الكثير من الأفاعي في منطقتنا، لكن هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها كوبرا تبتلع أفعى بايثون".

وبعد قتل الكوبرا، قدّروا أن طولها يبلغ زهاء 12 قدما (3.66 متر)، حيث كانت أفعى بايثون أقصر نوعا ما، وتراوح طولها بين 6 و8 أقدام (1.8 و2.44 متر).

ووقعت الحادثة الغريبة في قرية نائية بالقرب منKibalawan، في جزيرة مينداناو جنوب الفلبين. وحذر المسؤولون السكان من الثعابين في الحقول المجاورة.

المصدر: ديلي ميل