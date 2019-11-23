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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو..مواجهة قاتلة بين ثعبان ضخم وقرد شرس ..شاهد كيف كانت النتيجة بعد تدخل القرود ومواجهة الثعبان ( فيديو مرعب للمواجهة الشرسة )



نشرت صحيفة فوكاس الإلكترونية الألمانية مقطع فيديو صادم لثعبان ضخم في تايلاند ينقض على قرد من بين جماعته و يلتهمه وسط ذهول زملائه و محاولة أحد القرود تخليصه دون جدوى.

ورغم تواجد أحد الأشخاص بعصى كان يحاول إبعاد الثعبان عن القرد، إلا أن الثعبان دافع عن غنيمته باستماتة و ضمن وجبة غدائه في النهاية.

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