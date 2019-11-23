شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد: بعد 18 سنة .. فنانة خليجية تنجب ‘‘توأم’’ وزوجها يفجر مفاجأة بشأنهما والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - فاجأت فنانة شهيرة الجميع منذ شهور بأنها حامل، لكن المفاجأة الكبرى كانت أمس بإعلان زوجها أنها أنجبت توأمًا "بنت وولد"، وذلك بعد 18 عامًا من إنجاب ابنها من زوجها السابق.

حيث أعلن الفنان الإماراتي حبيب غلوم، عن وضع زوجته الفنانة البحرينية هيفاء حسين توأمًا "بنت وولد"، مشيرًا إلى أنهما اختارا لهما اسم جواهر وسلطان، وذلك خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "سناب شات".

وقال "غلوم": "اللهم لك الحمد والشكر دائما.. أول شيء قولوا ما شاء الله .. أول شيء رزقنا أنا وأختكم هيفاء حسين بتوأم سميناهم سلطان وجواهر تيمنا بسمو الشيخ الدكتور سلطان بن القاسمي حاكم الشارقة وحرمه سمو الشيخة جواهر لما لهما من أياد بيضاء علينا كأبناء الإمارات وتحديدا نحن كفنانين ومثقفين".

ووجّه الفنان الإماراتي الشكر إلى المستشفى الملكي للنساء والأطفال بالبحرين على الرعاية والاهتمام الذي قدّموه لزوجته الفنانة هيفاء حسين وللتوأم .

وفاجأت هيفاء حسين، جمهورها بإعلان خبر حملها مرّة أخرى من زوجها حبيب غلوم، بعد 18 عامًا من إنجابها نجلها الأوّل من زوجها السّابق، كاشفةً عن أنّ هذا الحمل جاء باتفاق مع زوجها ولم يكن بمحض الصّدفة، بل كان قرارًا مشتركًا، حيث شعرا في الفترة الأخيرة بأنّ الوقت مناسب للإنجاب.

كما صرّحت مسبقًا بأنها تواجه مصاعب في الحمل، أوّلها الفارق العمري بين أبنائها فالكبير 18 عامًا، موضحة أنّها ستتغلّب على هذا لأنّها لم تصل لسنّ الأربعين بعد، وأنّ الأمر ربّما يبدو صعبًا لو كانت تخطّت سنًا معينًا.

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