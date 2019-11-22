شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن القبض على الدوسري والسلطات السعودية تصدر قرار صاعق بشأنه.. وتنشر صور له بحاله يرثى لها والقيود في يديه وقدميه (صور من داخل السجن) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - زار وفد من السفارة السعودية في واشنطن، المعتقل السعودي خالد الدوسري، في مقر سجنه بأمريكا.

وقال المحامي والمستشار القانوني سعود بن قويد، محامي خالد الدوسري، عبر حسابه في “تويتر”: “قام وفد من السفارة السعودية في واشنطن بزيارة السجين خالد الدوسري، والجلوس معه لعدة ساعات للاطمئنان عليه وسماع مالديه من مطالبات”.

تحسن الحالة الصحية

وتابع: “الحالة الصحية له تتحسن بشكل مستمر وأفضل مما كان عليه من قبل، ولازال هناك بعض الشرود الذهني يعاني منه”.

جديد الخليج 365:

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ن قويد” إلى أنه على الرغم من توفر أدلة جديدة في القضية بعد الحكم على خالد، وهذه حالة من حالات شروط قبول أي التماس لإعادة النظر في القضية كما هو معروف في القانون، إلا أن القضاء الأمريكي يرفض حتى الآن فتح ملف القضية.. وأوضح أن فريق الدفاع عن السجين الدوسري يدعم مطالبه بتقارير موثقة من الأطباء المعتمدين لدى القضاء الأمريكي، وتوضح الحالة الصحية له قبل توجيه الاتهام له بعدة أشهر.

وقال أن الإعلام الأمريكي مارس التضليل بشأن القضية بإنتاجه فيلماً وثائقياً يحكي الرواية الأمريكية لها، وكالعادة يُبرز براعة المحقق الأمريكي على حساب الطرف الآخر، حيث قام بنشر كتابات السجين خالد الدوسري التي كتبها أثناء تردي حالته الصحية حسب التقارير الطبية الأمريكية.

القضاء الأمريكي

وأضاف “بن قويد” إلى أن تعامل القضاء الأمريكي مع القضية ليس جنائياً بل سياسي، وأنه يعني ما يقول وليس هناك أي تفسير سوى ذلك، وربما الغرض التشويه لخالد ولدينه ووطنه الذى ينتمي إليه، وما زال البحث جارياً في القضية عن شعارات الحرية والعدالة والإنسانية التي يتفاخر بها القضاء الأمريكي من بين دول العالم، والتي لم يجدوها حتى الآن.

‫يشار إلى أن الطالب السعودي خالد الدوسري كان مبتعثاً منذ عام 2008 إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واعتقل في يوم 28 فبراير 2011م بسبب تهم وجهت إليه، منها محاولة تفجير منزل الرئيس السابق بوش، وتفجير ملاه وسدود أمريكية، وتقلصت في تهمة واحدة هي حيازة أسلحة دمار شامل، وصدر بحقه سجن مؤبد، بينما يؤكد فريق دفاعه أنه بريء من تلك التهم .



سعود متعب بن قويد



✔@SaudBinQwaid





1.قام وفداً من السفارة السعودية في واشنطن بزيارة السجين خالد الدوسري ، والجلوس معه لعدة ساعات للإطمئنان عليه وسماع مالديه من مطالبات .#المعتقل_خالد_الدوسري



٧٠

٨:٠٠ م - ١٨ نوفمبر ٢٠١٩

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر



١٥٠ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك





زار وفد من السفارة السعودية في واشنطن، المعتقل السعودي خالد الدوسري، في مقر سجنه بأمريكا.

وقال المحامي والمستشار القانوني سعود بن قويد، محامي خالد الدوسري، عبر حسابه في “تويتر”: “قام وفد من السفارة السعودية في واشنطن بزيارة السجين خالد الدوسري، والجلوس معه لعدة ساعات للاطمئنان عليه وسماع مالديه من مطالبات”.

تحسن الحالة الصحية

وتابع: “الحالة الصحية له تتحسن بشكل مستمر وأفضل مما كان عليه من قبل، ولازال هناك بعض الشرود الذهني يعاني منه”.



وأضاف: “لأول مرة ومنذ ثلاث سنوات يسأل السجين خالد الدوسري عن أهله ويطالب بزيارتهم له، وهذا مؤشر جيد لتحسن ذاكرته وحالته الصحية”، كاشفاً أن السلطات الأمريكية ما زالت تنقل وتغير مقر السجين وبشكل مستمر بين السجون الفيدرالية في عدة ولايات أمريكية.

أدلة جديدة

وأشار “بن قويد” إلى أنه على الرغم من توفر أدلة جديدة في القضية بعد الحكم على خالد، وهذه حالة من حالات شروط قبول أي التماس لإعادة النظر في القضية كما هو معروف في القانون، إلا أن القضاء الأمريكي يرفض حتى الآن فتح ملف القضية.. وأوضح أن فريق الدفاع عن السجين الدوسري يدعم مطالبه بتقارير موثقة من الأطباء المعتمدين لدى القضاء الأمريكي، وتوضح الحالة الصحية له قبل توجيه الاتهام له بعدة أشهر.

وقال أن الإعلام الأمريكي مارس التضليل بشأن القضية بإنتاجه فيلماً وثائقياً يحكي الرواية الأمريكية لها، وكالعادة يُبرز براعة المحقق الأمريكي على حساب الطرف الآخر، حيث قام بنشر كتابات السجين خالد الدوسري التي كتبها أثناء تردي حالته الصحية حسب التقارير الطبية الأمريكية.

القضاء الأمريكي

وأضاف “بن قويد” إلى أن تعامل القضاء الأمريكي مع القضية ليس جنائياً بل سياسي، وأنه يعني ما يقول وليس هناك أي تفسير سوى ذلك، وربما الغرض التشويه لخالد ولدينه ووطنه الذى ينتمي إليه، وما زال البحث جارياً في القضية عن شعارات الحرية والعدالة والإنسانية التي يتفاخر بها القضاء الأمريكي من بين دول العالم، والتي لم يجدوها حتى الآن.

‫يشار إلى أن الطالب السعودي خالد الدوسري كان مبتعثاً منذ عام 2008 إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واعتقل في يوم 28 فبراير 2011م بسبب تهم وجهت إليه، منها محاولة تفجير منزل الرئيس السابق بوش، وتفجير ملاه وسدود أمريكية، وتقلصت في تهمة واحدة هي حيازة أسلحة دمار شامل، وصدر بحقه سجن مؤبد، بينما يؤكد فريق دفاعه أنه بريء من تلك التهم .



سعود متعب بن قويد



✔@SaudBinQwaid





1.قام وفداً من السفارة السعودية في واشنطن بزيارة السجين خالد الدوسري ، والجلوس معه لعدة ساعات للإطمئنان عليه وسماع مالديه من مطالبات .#المعتقل_خالد_الدوسري



٧٠

٨:٠٠ م - ١٨ نوفمبر ٢٠١٩

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر



١٥٠ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك



سعود متعب بن قويد



✔@SaudBinQwaid





2.الحالة الصحية للسجين خالد الدوسري تتحسن بشكل مستمر وأفضل مما كان عليه من قبل ، ولازال هناك بعض الشرود الذهني يعاني منه .#المعتقل_خالد_الدوسري



٤٩

٨:١١ م - ١٨ نوفمبر ٢٠١٩

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر



١٠٣ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك



سعود متعب بن قويد



✔@SaudBinQwaid





3.لأول مرة ومنذ ثلاث سنوات يسأل السجين خالد الدوسري عن أهله ويطالب بزيارتهم له ، وهذا مؤشر جيد لتحسن ذاكرته وحالته الصحية .#المعتقل_خالد_الدوسري



٥٩

٨:١٩ م - ١٨ نوفمبر ٢٠١٩

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر



١٧٤ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك



سعود متعب بن قويد



✔@SaudBinQwaid





2.الحالة الصحية للسجين خالد الدوسري تتحسن بشكل مستمر وأفضل مما كان عليه من قبل ، ولازال هناك بعض الشرود الذهني يعاني منه .#المعتقل_خالد_الدوسري



٤٩

٨:١١ م - ١٨ نوفمبر ٢٠١٩

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر



١٠٣ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك



سعود متعب بن قويد



✔@SaudBinQwaid





3.لأول مرة ومنذ ثلاث سنوات يسأل السجين خالد الدوسري عن أهله ويطالب بزيارتهم له ، وهذا مؤشر جيد لتحسن ذاكرته وحالته الصحية .#المعتقل_خالد_الدوسري



٥٩

٨:١٩ م - ١٨ نوفمبر ٢٠١٩

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر