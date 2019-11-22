شكرا لمتابعة خبر عن صدمة كبيرة للأجهزة الامنية السعودية بعد عثورها على هذا الشيء المرعب والمخيف والهلع والخوف يسيطر على سكان هذه المدينة السعودية الواقعة على الحدود اليمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - صدمة كبيرة للأجهزة الامنية السعودية بعد عثورها على هذا الشيء المرعب والمخيف والهلع والخوف يسيطر على سكان هذه المدينة السعودية الواقعة على الحدود اليمنية

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كانت هذه تفاصيل خبر صدمة كبيرة للأجهزة الامنية السعودية بعد عثورها على هذا الشيء المرعب والمخيف والهلع والخوف يسيطر على سكان هذه المدينة السعودية الواقعة على الحدود اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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