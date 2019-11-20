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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : اب برس ينشر التفاصيل الكاملة للانفجار العنيف الدي هز معسكر الصولبان قبل قليل ...وهذا مايحدث الان داخل المعسكر بعد وصول هذه القوات

كشف مصدر عسكري عن سبب الانفجار الذي هز حي الصولبان بمديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن قبل قليل. وقال المصدر العسكري" ان مجهولين استهدفوا معسكر الصولبان بقذيفة هاون". جديد اب برس : Advertisements واضاف:حطت القذيفة بالمعسكر من جهة غازي علوان وعقب الانفجار قام حراس المعسكر باطلاق النار الكثيف تحسبا لاي هجوم قد يتعرضوا له. واكد المصدر بعدم سقوط اي ضحايا.

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