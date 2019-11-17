شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماتشاهده ..مضاربة حامية الوطيس بين فتيات سعوديات وشبان في احد المقاهي شاهد الفيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت مشاركة فتيات في مشاجرة جماعية وقعت مؤخرا في إحدى الاستراحات بالسعودية ردود أفعال واسعة في المملكة، فيما لم تصدر السلطات أي تعليق رسمي على الحادث.

وخلال اليومين الماضيين، تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ما وصف بمشاجرة جماعية بين شبان في استراحة غير محددة بالمملكة وشاركت فيها فتيات. وتظهر هذه اللقطات التي صورها شخص مجهول من مكان قيل إنه مشرف على الاستراحة، مجموعة شبان يتدافعون ويعلو صراخهم بينما تقف فتيات بجانبهم، ويسمع صوت أحد المتواجدين يطالب بإخراج الفتيات، اللواتي شارك عدد منهن في الشجار بالاشتباك بالأيدي. جديد اب برس : Advertisements ولاحقا، قام أحد الشبان خلال قيادته لسيارة سوداء اللون، بالتفحيط ومحاولة دهس شابين آخرين لأكثر من مرة، حيث بدا أن خلافا اندلع بينهم. وتساءل مغردون في "تويتر" عن السبب الذي يجعل شبابا يتجمعون مع فتيات في استراحة، فيما استنكر البعض هذا الاختلاط بين الجنسين، معتبرين أنه "مناف للأخلاق". وأشار ناشطون إلى أن وجود الفتيات يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هناك مخالفات للقوانين المحلية تتجاوز المشاجرة العابرة. وبينما لم تصدر السلطات السعودية أي تعليق على الحادث، أفادت صحيفة "سبق" المحلية، مساء الجمعة، بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على الشاب الذي استأجر الاستراحة، وبدأت في اتخاذ الإجراءات والتحقيقات والتحريات لضبط بقية الأطراف.

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