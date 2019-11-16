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عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : انهيار جنوني للريال اليمني امام الريال السعودي والدولار (الأسعار الآن)

تراجع الريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية بعد حالة الارتفاع التي سجلها قبيل توقيع اتفاق الرياض . وجاءت أسعار الصرف اليوم السبت الموافق 16 نوفمبر 2019م كما يلي : جديد اب برس : Advertisements ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (( أسعار الشراء ))

السعودي : 150

الدولار : 571

الإماراتي : 152

العماني : 1460

ذهب كسر 21 : 23,000

(( أسعار البيع ))

السعودي : 150.5

الدولار : 574

الإماراتي : 154

العماني : 1475

ذهب كسر 21 : 23,250

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