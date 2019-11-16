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عــــاجل : انهيار جنوني للريال اليمني امام الريال السعودي والدولار (الأسعار الآن)

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عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : انهيار جنوني للريال اليمني امام الريال السعودي والدولار (الأسعار الآن)

تراجع الريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية بعد حالة الارتفاع التي سجلها قبيل توقيع اتفاق الرياض .

وجاءت أسعار الصرف اليوم السبت الموافق 16 نوفمبر 2019م كما يلي :

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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(( أسعار الشراء ))
السعودي  : 150
الدولار     : 571
الإماراتي  : 152
العماني    : 1460
 ذهب كسر 21 : 23,000


 (( أسعار البيع )) 
السعودي  : 150.5
الدولار     : 574 
الإماراتي  : 154 
العماني    : 1475 
 ذهب كسر 21 : 23,250

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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