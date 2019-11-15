بالحجاب والشورت القصير .. فتاة سعودية على كورنيش جدة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي .. (غطت رأسها وكشفت عن ساقيها)..شاهد

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - أكدت السعودية أن ارتداء الشورت في الأماكن العامة لا يندرج ضمن “مخالفات لائحة الذوق العام”.



ونشرت وسائل اعلام سعودية قواعد اللباس في الاماكن العامة لزوار المملكة، حيث سمحت السلطات للرجال والنساء بلباس الشورت والملابس القصيرة الكاشفة وفوق الركبة.





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