مقتل عاقل حارة في إب برصاص عاقل آخر عينته المليشيا بسبب الغاز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 نوفمبر 2019

إب - الخليج 365

قتل عاقل إحدى الحارات بمدينة إب برصاص عاقل آخر بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل فوضى وفلتان أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.



وقالت مصادر محلية إن عاقل حارة "أبلان" يحي صبره قتل برصاص عاقل حارة "الأشعثي" أسفل جبل ربي شمال مدينة إب، بخلاف شب بين الجاني والضحية وسط مدينة إب.

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وأضافت المصادر أن عاقل حارة الأشعثي والذي عينته المليشيا مؤخرا بدلا عن عاقل حارة أبلان وجبل ربي "يحي صبره" قدم برفقة أحد الجنود لأخذ غاز من حصة حارة "أبلان" بقوة السلاح.

وتحدثت المصادر عن قيام عاقل حارة أبلان بتوزيع حصة الغاز على المستهدفين بالحارة فيما قدم عاقل "الأشعثي" إلى حارة أبلان ويطالب بحصتهم من الغاز ويهدد بقتل العاقل "صبره" والذي منع أحد أبنائه من الرد وواصل عملية الصرف ليقوم الجاني بإخراج مسدسه وإطلاق الرصاص على صبره في الرأس والظهر لينقل للمستشفى عقب الحادثة لكنه وصل وقد فارق الحياة.

وبحسب المصادر فإن الجاني بقتل "صبره" يدعى "رشاد قاسم محمد منصور".

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا أزمة غاز خانقة، في الوقت الذي تواصل قيادات المليشيا الحوثية المتاجرة بأقوات المواطنين وبيع الغاز في السوق السوداء بمبالغ خيالية وصلت لأكثر من 8500 ريال للإسطوانة الواحدة.

وفي موضوع آخر تعرض المواطن "محمد أمين أحمد السلمي" لإعتداء مروع بالضرب المبرح "بصميل خشبي" في مؤخرة الرأس وأفقده الوعي، أمام احدى معارض السيارات المجاورة للبلاد مول في الدائري الغربي لمدينة إب.