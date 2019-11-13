شاهد فضيحة مدوية .. بين فنانة خليجية مشهورة ومذيع في قناة كبيرة شاهد "مقطع فاضح " بوس واحضان يشعل جدلاً واسعاً

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت الممثلة البحرينية زهرة عرفات جدلاً واسعاً بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تقبّل المذيع الكويتي صالح الراشد.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الفيديو الذي يوضح المذيع الكويتي وهو يُهنّئ الممثلة البحرينية بعيد ميلادها، لتفاجئه بقُبلة، قائلةً له إنها تعلم أن هذا التصرّف سيثير ضجة.

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وردّ المذيع الكويتي صالح الراشد على الممثلة البحرينية زهرة عرفات بعدما قبّلته بقوله “أنتِ مثل أختي”.

فيديو|



الفنانة زهرة عرفات "تقبل" المذيع صالح الراشد! pic.twitter.com/pRlBtTm3I5 — PlusKuwait بلس كويت (@PlusKuwait) November 9, 2019

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