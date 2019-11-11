تصرفات لاعب قطري تجاه نظيره اليمني تثير إستياءاً واسعاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أثار تهجم لاعب المنتخب القطري الذي يحمل الرقم 12 تجاه أحد لاعبي المنتخب اليمني، استياء واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، معتبرين ذلك إنحلال وسقوط للاخلاق والروح الرياضية لدى المنتخب القطري.



وتداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي صوراً اللاعب القطري 12 بعد انتهاء المبارة يظهر فيها من أمام مدرجات المنتخب اليمني ، ويطلق عليهم الشتائم لاستفزازهم.

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بالمقابل، كانت ردة فعل الجماهير اليمنية أجمل حدثٍ في المبارة، حيث بادل المشجعين اليمنيين استفزاز اللاعب القطري بالابتسامات لتحكي قصة الروح الرياضية العالية التي يتمتع بها لاعبي المنتخب اليمني وجماهيره الرياضية.

وطالبت الجماهير اليمنية، الاتحاد الاسيوي، باتخاذ أقصى العقوبات بحق لاعبي المنتخب القطري، الذين تجردوا من أخلاقهم الرياضية، ودعت الجماهير في الوقت ذاته، قيادة المنتخب اليمني بتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتأتي وقاحة اللاعب القطري تجاه ضيوفهم على الرغم من تأهل منتخبه إلى الدور الثاني وبالتزامن مع منع أغلب جماهير المنتخب اليمني من الدخول إلى الملعب خاصة وأن قطر أثبتت في أكثر من مناسبة رياضية فشلها في الحشد الجماهيري .

وانتهت أحداث مباراة منتخبنا الوطني للشباب والمنتخب القطري بالتعادل الإيجابي، ليتأهل كلا الفريقين نهائيات كأس آسيا للشباب 2020.