شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن حقيقة وفاة الفنان أيوب طارش عبسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019 أنقرة تعز - الخليج 365 نفت مصادر مقربة من الفنان المعروف أيوب طارش عبسي، أمس السبت، الأنباء التي تداولها ناشطون عن وفاته.

وذكرت إدارة صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في بلاغ صحفي مقتضب - تلقى "الخليج 365" نسخة منه - أن "الفنان أيوب طارش عبسي بخير والحمد لله تعالى". Advertisements وتابع البلاغ" حاليا متواجد في تركيا لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة". ومضى البلاغ "ولا صحة لما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاته".

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