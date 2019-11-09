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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخطوط الجوية السعودية تعتزم إستئناف رحلاتها إلى مطار عدن الدولي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019
الخليج 365
تعتزم الخطوط الجوية السعودية، إستئناف رحلاتها إلى مطار عدن الدولي بعد توقف دام سنوات بسبب الحرب التي تشهدها البلاد منذ 2015 .
وقال الكاتب الصحفي هاني مسهور في تغريدة له بتويتر، "الخطوط السعودية تبدأ من هذا الأسبوع تسيير ثلاث رحلات أسبوعية بين جدة وعدن ورحلة بين جدة وسيئون بأسعار مخفضة" .
وكانت الخطوط الجوية السعودية تسير ثلاث رحلات اسبوعياً إلى مطار عدن الدولي، قبل إندلاع الحرب، ولكنها توقفت .
والخطوط الجوية العربية السعودية هي شركة الطيران الوطنية السعودية، وإحدى أعضاء الاتحاد العربي للنقل الجوي، تتخذ من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة مركزاً رئيسياً لعملياتها .
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