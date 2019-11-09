تسريب صورة فاضحة للفنانة المصرية حلا شيحة "بهوت شورت" وهذا ما كانت تفعلة .. شاهد

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عدن - ياسمين التهامي - حالة من الصدمة عاشها الجمهور المصري، بسبب فيديو جديد نشرته الفنانة المصرية حلا شيحة، التي تخلت عن ارتداء النقاب وعادت للفن.

وظهرت "شيحة" وهي تؤدي رقصة بحركات مثيرة على موسيقى هادئة وهي ترتدي الـ"هوت شورت" وقميص أبيض"، ما تسبب في حالة غضب بين الجمهور، مبدين حزنهم على ما أصبحت عليه بعد فترة التزام طويلة واعتزال الفن.

ونشرت الفنانة المصرية مقطع فيديو عبر حسابها على " إنستجرام"، ظهرت فيه بإطلالة جريئة، وعلقت على مقطع الفيديو، قائلة :" الخوف والشك والقلق من المجهول وبكره اللي ممكن يبقي أحلى دافع لقتل أيام أحلى".

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وأضافت: "متخنقوش الحاجات الحلوة اللي في حياتكم بسبب أفكار جواكم بتكبروها وتصدقوها وهي مش موجودة أصلاً، خلوا التفاؤل سمة حياتكم وشوفوا الجزء الحلو من القصة وأكيد بعدها مش هتندموا أبدًا".

ودعا لها محبوها بالهداية وأن لا تكون مصدر "فتنة" قائلين" ألا إن سلعة الله غالية" ، بينما هاجمها البعض ووجهوا لها اتهامات غير لائقة بتخليها عن التدين من أجل العُري.

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