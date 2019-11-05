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الرياض - رنا هويدي - عــاجل.. هجوم إرهابي على الحرس الملكي السعودي ومحاولة لاقتحام ”القصر”.. الحارس الشخصي للملك سلمان يكشف ”الحقيقة كاملة” (فيديو)

اعاد ناشطون سعوديون نشر مقطع الفيديو وماذا قال عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان عن البطل السعودي الذي ضحى بنفسه ومنع الارهابيين من اقتحام قصر السلام بجدة .

عــاجل.. هجوم إرهابي على الحرس الملكي السعودي ومحاولة لاقتحام ”القصر”.. الحارس الشخصي للملك سلمان يكشف ”الحقيقة كاملة” (فيديو)

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ووصف اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أحد شهداء حادثة الاعتداء على نقطة حراسات تابعة للحرس الملكي أثناء محاولة اقتحام فاشلة لقصر السلام في جدة بـ ”البطل“.

وبحسب ما أظهره مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الفغم لذوي الشهيد: ”هذا بطل جاهم بصدره ولا عطاهم ظهره، وقال: كلنا إخوانك وعيالك، والله إنه نزع من قلوبنا نزع“ في تعبير منه عن الحزن الشديد له ولزملائه على فقد الشهيد.

وأضاف ”أنه تم التعامل معه على الفور من قِبل رجال الحرس الملكي وفق ما يقتضيه الموقف؛ ما أدى لمقتله بمكانه نفسه في الحال