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الرياض - رنا هويدي - عــــاجل : دقت ساعة الصفر .. كارثة مرعبة تجتاح أول دولة خليجية وتقترب من السعودية والامارات .. شـاهـد (صورة)

رفع إعصار "مها" المرعب في بحر العرب، درجة الاستنفار والاستعداد في سلطنة عمان، والسعودية، والإمارات، فيما ستكون الـ24 ساعة المقبلة حاسمة.

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وأوضحت "الأرصاد العمانية"، أن سرعة الرياح حول مركز العاصفة تصل إلى 65 عقدة، وتبعد حاليًا 850 كم عن أقرب نقطة في السلطنة (رأس مدركة) مع استمرار تحركها نحو وسط بحر العرب.

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من جانبها، ذكرت "الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، أن "مها" تشير إلى تطورها من عاصفة مدارية إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى.

وأضافت: أن سرعة الرياح حول مركزه تقدر بين 60 - 65 عقدة (110-120 كم في الساعة)، ويتحرك باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عُقد.

وأشارت "الأرصاد السعودية"، إلى أن الـ24 ساعة المقبلة ستكون حاسمة، ويتوقع أن تتطور "مها" إلى "إعصار مداري من الدرجة الثانية".

بدوره، بيَّن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن العاصفة المدارية "مها" في شرق بحر العرب تطورت إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى.

وتوقع المركز أن يصل الإعصار المداري "مها" إلى الدرجة الثانية بسرعة رياح حول مركزه تصل إلى 160 - 170 كم / في ساعة خلال 24 ساعة القادمة، ثم ينحرف باتجاه شمال شرق يوم الثلاثاء.

وحذرت الطوارئ والأزمات الإماراتية من توقعات بأن يغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من ساحل الدولة الشرقي نتيجة للعاصفة المدارية "مها" ابتداء من يوم غد الاثنين.