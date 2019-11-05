شكرا لقرائتكم خبر عن الوليد بن طلال يظهر بشكل مثير مع أميرتين في الشاطئ .. ويمسك إحداهما بطريقة غريبة ..شاهد الصور والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نشر الأمير الوليد بن طلال عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، صوراً طريفة له برفقة حفيدتيه "جنى ومايا" ابنتي الأمير خالد بن الوليد.



وظهر الأمير الوليد في إحدى الصور التي نشرها امس (الإثنين)، وهو يقوم برفع حفيدته "جنى" لتتمكن من مشاهدة الأسماك، فيما تقوم حفيدته "مايا" بمساندته بطريقة طريفة.

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