شكرا لقرائتكم خبر عن منذ قليل .. اصدار مكرمة ملكية سارة من الملك سلمان والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عن حصول جميع الإعلاميين اليمنيين على مكرمة خاصة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال الإرياني، إن "المكرمة تتمثل في علاج جميع الصحفيين والإعلاميين وعائلاتهم وأقربائهم من الدرجة الأولى (الأب،الأم،الزوجة،الأطفال)".

وأشار إلى أن "المكرمة تشمل جميع الإعلاميين سواء كانوا موظفين في وزارة الإعلام أو في المؤسسات الاعلامية الحكومية أو القنوات القضائية الداعمة للشرعية أو الصحفيين المتواجدين بالمملكة"، موضحا أن "هذه المكرمة تمت بالتنسيق مع وزارة الإعلام السعودية، وسيسري مفعولها ابتداء من اليوم الاثنين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منذ قليل .. اصدار مكرمة ملكية سارة من الملك سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.