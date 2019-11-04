شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بشرى سارة من جوازات مأرب للمواطنين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 زفت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمحافظة مأرب شرقي اليمن، بشرى للمواطنين عن قرب إطلاق نظام إلكتروني جديد لقطع الطريق على سماسرة الجوازات.

وأكد مصدر مسؤول في المصلحة، أن النظام الجديد سيحدث نقلة نوعية في تخفيف الزحام والطوابير وتوفير الوقت والجهد والمال، وفقا لموقع "يمن مونيتور". Advertisements وأضاف المسؤول: أن النظام سيعمل على قطع الطريق امام السماسرة والمحتالين على الناس والذين يقومون بأخذ مبالغ مالية منهم دون وجهة حق أو قانون. ولفت إلى أنه يجري العمل على إعداد نظام حجز إلكتروني وسيكون جاهز للعمل عما قريب.

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