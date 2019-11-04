لقاء بالرياض يناقش سير مشاريع التنمية في مديريات وادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

اطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح على جهود السلطة المحلية بوادي حضرموت و الصحراء التنموية و سير العمل في تنفيذ مشاريع التنمية في مختلف القطاعات الخدمية خلال لقاءه في الرياض، عصام حبريش الكثيري وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء.

Advertisements

ونقل نائب رئيس الجمهورية في اللقاء تحيات فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهاته للسلطة المحلية بمضاعفة الجهود وتلبية متطلبات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية وتأمين الممتلكات العامة والخاصة والعمل بجد وإخلاص وتفانٍ.

وأشاد نائب الرئيس بالجهود التي تبذلها قيادة المحافظة بقيادة محافظ المحافظة اللواء فرج البحسني ومختلف الأجهزة والمؤسسات المدنية والعسكرية معتبرا تجربة محافظة حضرموت التنموية الحالية بالتجربة المتميزة التي استفادت بعد توجيهات فخامة الرئيس من حصتها من مبيعات النفط المستخرج من حقول المحافظة .

بدوره عبر وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري عن شكره للفريق الركن على محسن صالح نظير اهتمامه المتواصل بمحافظة حضرموت مشيرا الى ان السلطة المحلية بوادي حضرموت و الصحراء بذلت كل جهودها في سبيل الحفاظ على مؤسسات و شكل الدولة و رحبت و معها كل ابناء المحافظة بكل اليمنيين المتضررين من الحرب في البلاد معبرا عن تطلعه لاعتماد الحكومه عدد من المشاريع الاستراتيجية في قطاعات الكهرباء والمياه و التعليم و الصحة و رفد الاجهزة الامنية بالدعم اللازم لتمكينها من القيام بدورها في الحفاظ على السلم والاستقرار العام في عموم مديريات وادي حضرموت و الصحراء .