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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل| الحوثي يستهدف بصاروخ "زلزال" قرى في مديرية مريس بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019
الخليج 365 - الضالع: خاص
أفادت مصادر خاصة "لليمن العربي" أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من ايران، أذلقت صاروخا من نوع زلزال على إحدى القرى الآهلة بالسكان في مديرية مريس شمالي الضالع.
ووردت أنباء عن عن إطلاق صاروخ اخر باتجاه مناطق الفاخر، في حين لم يتسنى "لليمن العربي" التأكد من هذا الخبر بعد.
وذكرت مصادر، أن الصاروخ الذي أطلقته الميليشيات الحوثية لم يخلف أي إصابات أو أضرار في صفوف الأهالي.
وتواصل الميليشيات الحوثية الإنقلابية إنتهاكاتها المتواصلة التي تضاف إلى سلسلة جرائمها المستمرة بحق السكان المواطنين والمدنين خلال الحرب الدائرة شمالي وغرب الضالع.
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