شكرا لقرائتكم واهتمامكم عن احضان وقبلات ورقص مختلط والتصاق الشباب بالفتيات ..شاهد فيديو يرصد فضائح موسم الرياض الترفيهي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبدالعظيم - عرض برنامج «بي بي سي تريندينغ» الذي يعرض عبر شبكة «بي بي سي عربية» مجموعة مقاطع مصورة من سباق الألوان ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي، بالمملكة العربية السعودية.

ويظهر في مقاطع الفيديو اختلاطا بين الشباب والفتيات في مشهد ليس من المعتاد رؤيته في المملكة، ورقص وصراخ على أنغام صوتها مرتفع بمحيط الحدث.

Advertisements

شارك في المهرجان الذي أقيم على طول 5 كيلو مترات آلاف الشباب ونفذت التذاكر الـ 15ألفا، والتي كانت تتراوح قيمتها بين 50 و250 ريالا سعوديا للتذكرة.

ضمن الصور والفيديوهات المنتشرة يظهر شبابا يحملون فتيات على أكتافهم، والكثير من الرقص والضجيج.

أكثر ما حظي باهتمام المتابعين كانت صورة لقبلة بين شاب وفتاة في محيط الحدث، وأثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتباينت تعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد للانفتاح، ورافض للتصرف مطالب بمحاسبة الفاعل، ومدافعين يؤكدون أنها لسياح وليست لمواطنين سعوديين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احضان وقبلات ورقص مختلط والتصاق الشباب بالفتيات ..شاهد فيديو يرصد فضائح موسم الرياض الترفيهي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.