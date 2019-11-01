شكرا لبحثكم عن خبر قيادي حوثي ينهب أرض برلماني يمني ويقوم ببنائها (صور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية في صنعاء، أن مافيا الاراضي نشطت مجددا وقامت بنهب أرض برلماني يمني وقامت ببنائها. وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن القيادي الحوثي محمد علي الوشلي، استغل غياب عضو مجلس النواب جعبل طعيمان عن صنعاء، وقام ببناء منزل فيها(الصور). وكان البرلماني طعيمان وجه انذار وتحذير لجيرانه في الحارة التي تقع فيها ارضيته من أن يقدم على شراء المنزل الذي بناه الوشلي أو من باعه لهم، بعد رفضه لبيعها. Advertisements ونشطت مافيا الاراضي خلال السنوات الاخيرة في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، ونهبت أراضي مسؤولين وبرلمانيين ومواطنين يمنيين.

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