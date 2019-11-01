شكرا لبحثكم عن خبر الصيـن تدعم اليمن وتقدم هذه المنحة الماليــة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، الخميس، على منحة صينية بقيمة ١٠٠ مليون يوان؛ لدعم تنفيذ مشاريع تنموية، ومساعدات إنسانية يتم الاتفاق عليها لاحقاً؛ ضمن اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين.

وبحسب وكالة الانباء اليمنية "سبأ"، أعرب وزير التخطيط نجيب العوج، عن تقدير الحكومة اليمنية للصين المساندة تنمويا لليمن منذ سنوات طويلة وخاصة في مشاريع البنية التحتية والنقل والطاقة والتعليم والصحة وتعزيز التبادل التجاري وفرص الاستثمار في مختلف القطاعات لليمن.

Advertisements

وشدد العوج على ضرورة استكمال توقيع اتفاقية الشراكة ضمن مشروع طريق الحرير خاصة. مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم بشأن طريق الحرير قد وُقعت في أبريل الفائت.

وقال العوج إن الاتفاقية سيكون لها دور كبير في تعزيز العلاقات بين القطاعين الحكومي والخاص، خاصة وأن اليمن تتميز بموقع فريد يؤهلها بأن تلعب دورا كبيرا في نجاح مشروع طريق الحرير العالمي.

من جانبه أشاد السفير الصيني بمتانة العلاقات اليمنية - الصينية المستمرة منذ إعلان تأسيس جمهورية الصين قبل 70 عاماً. مُشيراً، إلى أن اليمن من أوائل الدول العربية التي تُقيم علاقات دبلوماسية مع الصين وذلك في عام ١٩٥٦.