شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع قيادي حوثي بارز في مواجهات بجبهة الفاخر بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

Advertisements الخليج 365 ـ متابعات

لقي قيادي بارز في ميليشيا الحوثي الإنقلابية، وعدد من مرافقيه مصرعهم خلال المواجهات التي إندلعت مساء الأربعاء في جبهة الفاخر غرب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع .



وقال الإعلامي، مرزوق الصيادي، أن مواجهات عنيفة إندلعت بين القوات المشتركة والميليشيات الإنقلابية في جبهة الفاخر، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات بينهم قيادي بارز عينته الميليشيات مديراً لأمن مديرية الحشاء .

وأضاف الصيادي أن الصريع يعد من اكبر القيادات الحوثية في المناطق الوسطى في اليمن .. مشيراً إلى أن ان جثته تم انتشالها من قبل قوات الحزام الامني بمحافظة الضالع.