شاهد: الفنانة ميرهان حسين تفاجئ متابعيها بوصلة رقص جنوني ...شاهد "فيديو"مثير

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عدن - ياسمين التهامي - احتفلت الفنانة ميرهان حسين بعيد ميلادها الـ 37 بطريقة أثارت إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدت فيها جريئة على غير العادة.

وظهرت “ميرهان” ترقص في بداية مقطع الفيديو على خاصية “ستوريز”، وكانت ترتدي تنورة قصيرة.

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وشاركت أسرة ميرهان في الاحتفال وتغنى الجميع بأغنية عيد الميلاد.

أثارت الفنانة #ميرهان_حسين ضجة بمقاطع من عيد ميلادها، حيث نشرت على خاصية "ستوريز" فيديو لوصلة رقصها بتنورة قصيرة خطفت الأنظار. pic.twitter.com/9mmJmhmjXy — Layalina.com (@layalina) October 31, 2019

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