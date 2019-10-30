عــــــــاجل : تحذير طارئ لكل المواطنيين السعوديين بعد ظهور هذا المرض القاتل بالمملكة.. تم تسجيل الحالة الأولى في هذه المنطقة (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - حذرت صحيفة “سبق” السعودية المواطنين عقب ظهور مرض أنفلونزا الخنازير في المملكة، وتسجيل أول حالة إصابة بالمرض المرعب لطالبة بالصف الأول الابتدائي وتم نقلها للمستشفي.

والطالبة التي أصيبت بالفيروس بحسب الصحيفة تنتمي لمدينة الطائف وتم عزلها بمستشفي الأطفال، بعد أن كشفت والدتها أن أعراض المرض ظهرت لديها منذ الإسبوع الماضي بعد عودتها من مدرستها الكائنة في أحد الأحياء بالطائف وعندما توجهت بها يوم السبت من الإسبوع الماضي إلى احد المراكز الصحية بالمحافظة تعاملوا مع الحالة على إنها أنفلونزا عادية وتم صرف الدواء لها والذي لم يكن مناسبا للداء.

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إلا أن الطالبة ظلت درجة حرارتها في ارتفاع وبشكل ملحوظ وزاردت معاناتها المرضية حتى يوم الأربعاء الماضي والتي عادت فيه الطفلة من المدرسة في حالة ” شبه ميتة ” مما دفع والدتها إلى التوجه بها إلى مستشفى الأطفال الذين أكدوا لها أن الطفلة لديها أعراض ” أنفلونزا الخنازير ” .

وقالت والدة الطفلة: ” أكدوا لي ظهور أعراض أنفلونزا الخنازير .. ما دعاهم لأخذ التحاليل اللازمة وبعثها لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة لتعود النتيجة بتأكيد الإصابة بالفيروس والإيجابية، والذي تسبب في هبوط حاد لمناعتها كذلك هبوط في أداء كريات الدم البيضاء وفقا لما أفادت به استشارية داخل المستشفى ” .

وأضافت إنه تم بعد ذلك إدخال الطفلة قسم العزل بالمستشفى مع تحسن طفيف في حالتها حيث ما زالت منومة لديهم كون الأعراض ما زالت ظاهرة .

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