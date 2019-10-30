شكرا لمتابعة خبر عن نجمة عربية فائقة الجمال وفاتنة تصدم متابعيها بنشر صورها بلا ملابس!..صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل



صنعاء - ياسمين الخيامي - اجأت فنانة مصرية شهيرة، بنشر صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، فاضحة، مرتدية "قميص النوم"، والذي أظهر صدرها بشكل مثير.

الفنانة سما المصري المثيرة للجدل، لم تتوقف عن نشر صور وفيديوهات مثيرة لها، على الرغم من الوعد الذي أخذته على نفسها منذ أيام بالتوقف والعودة إلى الجمهور لكن بعقلانية أكثر من ذلك، لكنها عادت بنشر كل ما يثير الجدل من خلال استعراض جسدها لجذب مشاهدات لقناتها على "يوتيوب".

وكتبت الفنانة المصرية على الصورة :" بقولكم ايه....انا هاعمل(( نقابه الشحاتين)) وهكون انا(( نقيبه الشحاتين)) وهاطلع اشحت في إشارات المرور وتحت الكباري وحسنه قليله تمنع بلاوي كتيره وكده....هات قرش باه⁦ ياعم...مين هينضم للنقابه".

ولم تخل تعليقات المتابعين من الألفاظ والأوصاف الإباحية لها، وتوجيه شتائم بذيئة، ولكنها لا تلتفت إلى التعليقات وتصر إلى الاستمرار في نهجها.



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