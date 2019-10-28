إيفانكا ترامب تشعل السعوديين بهذه الصورة التي نشرتها على حسابها في فيسبوك وانستغرام(شاهد الصورة)

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأميركي، صورة على حسابها في موقعي "إنستغرام" و"فيسبوك"، ظهرت فيها هي وزوجها جاريد كوشنر وهما يقفان أمام صورة أرشيفية جمعت الملك السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود ونظيره الأميركي آنذاك ثيودور روزفلت عام 1945.



ويعد عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها. ولد في الرياض لأسرة آل سعود الحاكمة في نجد عام 1876.



والتُقطت الصورة لإيفانكا خلال مرافقتها لوالدها دونالد إلى السعودية نهاية الشهر الماضي في أول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة.



وكتبت إيفانكا في تعليقها على الصورة الملتقطة لها ولزوجها: "خلال إعجابي بهذه الصورة التاريخية للرئيس روزفلت ولقائه الأول مع ملك السعودية في 1945".



وحظيت الصورة بتفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ساعات قليلة من نشرها، ونالت إعجاب قرابة 66 ألف شخص على "إنستغرام" بالإضافة إلى مئات التعليقات.



ويذكر أن ملابس ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وابنته إيفانكا أثارت تساؤلات حول وضعهما غطاء الرأس، خلال لقاء البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وذلك بعد تجنبهما ارتداءه في المملكة العربية السعودية، وهو ما أرجعه المتحدث باسم البيت الأبيض إلى أن ذلك كان مطلوباً في الفاتيكان ولم يكن مطلوباً في السعودية، وفقاً لشبكة "سي إن إن" الأميركية.

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