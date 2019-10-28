شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خضوعها لـ «عملية تجميل فاشلة».. شاهد كيف تشوه شكل الفنانة منى زكي (صور) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة منى زكي حالة من الجدل، وذلك بعد انتشار عدة صور لها من أحدث جلسات تصويرها، والتي ظهرت فيها برفقة زوجها الفنان المتألق أحمد حلمي، ولكن بدا شكلها في الصور «غريب جدًا»، وذلك وفق ما ذكره العديد من جمهورها ومتابعيها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الفنانة منى زكي بشكل كبير قائلين: «منى زكي تحولت لوفاء الكيلاني»، حيث هكذا وصفوا الفنانة منى زكي في الصور التي ظهرت فيها برفقة زوجها أحمد حلمي، مشيرين إلى الشبه الكبير بينها والإعلامية وفاء الكيلاني.

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وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام المتخصصة في الشأن الفني، فإن الصور جرى التقاطها خلال مشاركة الفنانة منى زكي، مع زوجها أحمد حلمي في افتتاح ممر المشاهير في دبي.

وأشار البعض إلى أن تغير ملامح منى زكي قد يعود إلى إجرائها عملية تجميل بالبوتكس، جعلها تشبه الإعلامية وفاء الكيلاني إلى حد كبير، التي تصدر اسمها موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

ومن أبرز التعليقات التي تداولها رواد موقع «تويتر»: «يعني دي مش وفاء الكيلاني»، «أنا ليه شوفتها وفاء الكيلاني مش منى زكي»، «هي مالها قلبت على وفاء الكيلاني كدا ليه».

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