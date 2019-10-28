شكرا لبحثكم عن خبر إعصار كيار المدمر يقترب من اليمن وعمان حائط الصد الأخير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذّرت مصلحة خفر السواحل - قطاع خليج عدن، جميع الصيادين من الدخول إلى البحر لغرض الاصطياد، وجميع المواطنين من السباحة والتنزه في السواحل خلال اليومين القادمين، بسبب اقتراب العاصفة المدارية "كيار" التي يتوقع أن تضرب السواحل اليمنية.

من جانبها، أعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية في سلطنة عمان اليوم الأحد عن تطور اعصار كيار المتواجد حالياً في بحر العرب ليُصبح إعصار مدمر من الدرجة الرابعة.

وقالت الهيئة العاملة للأرصاد الجوية العمانية عبر حسابها في تويتر أن إعصار كيار يترافق حالياً رياح تقدر بين (115-125) عقدة حول المركز، ويتحرك في الاتجاه الغربي/ الشمالي الغربي نحو وسط بحر العرب، حيث يبعد حالياً 1140 كم عن أقرب نقطة في السلطنة (رأس مدركة).

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنّ عاصفة "كيار" يرافقها رياح قوية يصل معدل سرعتها حوالي 40 عقدة، مصحوبة بعواصف رعدية وبرقية وغزارة الأمطار، إلى جانب ارتفاع أمواج البحر لأمتار عدة