شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر “فضيحة جديدة” تركي آل الشيخ “يتحرش” بحسناء لبنانية في “موسم الرياض”! .. فيديوهات أشعلت ثورة في تويتر السعودية والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثار “تغزّل” المستشار في الديوان الملكي السعودي رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ بملكة جمال لبنان سابقاً الاعلامية أنابيلا هلال استنكاراً وغضباً واسعاً بمواقع التواصل.



جاء ذلك بعدما نشرت انابيلا هلال فيديو ظهرت فيه الى جانب تركي آل الشيخ، حيث قال لها: “لو منتي حلوة ما سويت معك إنترفيو”.



وحضرت أنابيلا هلال إلى السعودية للمشاركة في تغطية فعاليات “موسم الرياض”.

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واعتبر مغرّدون أن مثل هذا التصرف يرقى الى مستوى التحرش، و لا يليق بمستشار يحمل رتبة وزير، وان “ال الشيخ” يسيء إلى صورة المسؤول السعودي، رغم تمتعه بصلاحيات مضاعفة عن أي مسؤول آخر.

ملكة جمال لبنان انابيلا هلال تنشر مقطع طريف لها في الرياض اليوم. pic.twitter.com/JJiWu6KfTw — Celebs Arabic (@CelebsArabic) October 13, 2019

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