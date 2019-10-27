شكرا لبحثكم عن خبر لمتابعة اخبار اليمن بدون حجب حمل تطبيق اليمن الان (رابط) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكن تطبيق اليمن الآن منذ شهر مايو 2019 من تقديم خدمة تصفح الأخبار والمقالات ومتابعة تطورات المشهد اليمني والعالمي من مختلف المصادر والمواقع الإخبارية اليمنية متجاوزاً عمليات الحجب التي تفرضها ميليشيات جماعة الحوثي على مختلف المواقع الإخبارية منذ مطلع عام 2015.

ويسمح التطبيق للمستخدم باختيار المصادر الإخبارية التي يرغب بمتابعتها أولاً بأول من بين عشرات المصادر الإخبارية التي يضمها من مختلف التوجهات والأطياف كالمشهد اليمني ووكالة خبر، الصحوة نت، عدن الغد، ووكالة سبأ، المصدر أونلاين و26 سبتمبر وتعز أونلاين والمهرة برس وعدد من المواقع الرسمية والحزبية والمستقلة.

وبحسب إدارة تطبيق اليمن الآن فقدآآآآآ تجاوزت عدد تحميلات التطبيق 15 ألف تحميل وبلغت نسبة عدد مستخدمي التطبيق من داخل اليمن 78% وحصل التطبيق على تقييم بنسبة 4.4 من 5 من حيث الجودة وسهولة الاستخدام كما تجاوزت قراءات الأخبار 6 ملايين قراءة إلى جانب تفضيل آلاف المستخدمين متابعة مصادرهم الاخبارية التي يثقون بها وهي الخدمة التي تميز بها تطبيق اليمن الآن.

ويقدم التطبيق مزايا مختلفة لمستخدميه منها مشاركة الأخبار وسهولة الاستخدام والتصفح بما يناسب سرعات الانترنت البطيئة كما يمكن المستخدم من إيقاف عرض الصور من اعدادات التطبيق للمحافظة على رصيد وبيانات الانترنت الى جانب تسريع عملية تصفح الأخبار عند ضعف الاتصال بالشبكة.

ويمكن التطبيق المستخدم من تصفح وقراءة الأخبار بعد تحميلها لمرة واحدة حتى بعد انقطاع الاتصال بشبكة الانترنت بالإضافة إلى نقل الأخبار المقروءة إلى قسم خاص ما يسهل العودة والاطلاع عليها لاحقا.

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وأشارت إدارة التطبيق إلى أنها ستقوم بتوسيع المصادر الإخبارية خلال الفترة المقبلة لتشمل مختلف التوجهات والأطياف مع التركيز على أهمية الجودة في تحرير وصياغة الأخبار بعيداً عن العناوين الصفراء والغير واضحة.

إلى جانب ذلك أوضحت إدارة التطبيق أن التطبيق يتوفر حالياً في متجر تطبيقات الأندرويد مشيرة إلى أنها تقوم بجملة من التحسينات والإضافات لتقديم الخدمة للمستخدم بطريقة سهلة وسلسلة تتناسب مع سرعات الانترنت الضعيفة وتمكنه من تصفح ومتابعة الأخبار دون الحاجة لاستخدام البروكسي "كاسر الحجب".

يمكنكم تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yemen_now