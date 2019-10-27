إعلامي جنوبي: انشقاق الميسري والجبواني وسيلة لمعاداة قيادة التحالف العربي 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019 الخليج 365 أوضح الناشط السياسي والإعلامي الجنوبي "أحمد الربيزي"، أن انشقاق الجبواني والميسري ليس أول انشقاق وانما وسيلة ضمن سلسلة من شخصيات تربطهم أجندات معادية للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. وقال الربيزي عبر تغريدة له على موقع التغريدات القصيرة تويتر، "نشقاق "الميسري" و"الجبواني" ومعاداتهم لخطوات الرئيس هادي وتحالفاته وثقته بالتحالف العربي بقيادة المملكة السعودية، ليس أول انشقاق، ويقع ضمن سلسلة ممن تربطهم أجندات معادية للتحالف العربي، منذ طرد دويلة قطر من التحالف العربي، وظهور جناح توكل كرمان الإخونجية المتطرفة في قطر وتركيا".

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