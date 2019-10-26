شكرا لبحثكم عن خبر بيان حكومي هام حول فتح مطار صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت سفارة الجمهورية اليمنية بواشنطن على الموقف المبدئي للحكومة الشرعية بأنها مع فتح مطار صنعاء للرحلات الداخلية .

وأوضحت في بيان حصل "يمن برس" على نسخة منه، أن الحكومة سبق وأن قدمت مقترحاً عملياً يحقق ذلك في مشاورات ستوكهولم بهدف التخفيف من معاناة المواطنين وبما يستجيب لاجراءات الامن والسلامة الدولية ويضمن عدم السماح للميليشيات الانقلابية باستخدامه لأغراضها الحربية ، الا ان مقترح الحكومة قوبل بالرفض من قبل الميليشيات الانقلابية.

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وأكدت عدم قبول الحكومة بتوظيف معاناة ابناء شعبنا في كل أنحاء اليمن لتحقيق اية مكاسب سياسية وعدم تحويل قضايا إنسانية وفنية بحتة كفتح مطار صنعاء أو فتح الحصار عن تعز او إطلاق سراح كل الاسرى والمعتقلين والمختطفين قسريا لورقة تفاوضية.

وتزامن البيان مع حملة أطلقتها مليشيا الحوثي على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإعادة فتح المطار المغلق منذ نحو ثلاث سنوات.