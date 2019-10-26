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بيان حكومي هام حول فتح مطار صنعاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت سفارة الجمهورية اليمنية بواشنطن على الموقف المبدئي للحكومة الشرعية بأنها مع فتح مطار صنعاء للرحلات الداخلية .

وأوضحت في بيان حصل "يمن برس" على نسخة منه، أن الحكومة سبق وأن قدمت مقترحاً عملياً يحقق ذلك في مشاورات ستوكهولم بهدف التخفيف من معاناة المواطنين وبما يستجيب لاجراءات الامن والسلامة الدولية ويضمن عدم السماح للميليشيات الانقلابية باستخدامه لأغراضها الحربية ، الا ان مقترح الحكومة قوبل بالرفض من قبل الميليشيات الانقلابية.

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وأكدت عدم قبول الحكومة بتوظيف معاناة ابناء شعبنا في كل أنحاء اليمن لتحقيق اية مكاسب سياسية وعدم تحويل قضايا إنسانية وفنية بحتة كفتح مطار صنعاء أو فتح الحصار عن تعز او إطلاق سراح كل الاسرى والمعتقلين والمختطفين قسريا لورقة تفاوضية.

وتزامن البيان مع حملة أطلقتها مليشيا الحوثي على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإعادة فتح المطار المغلق منذ نحو ثلاث سنوات.

يمن برس - بيان حكومي هام حول فتح مطار صنعاء

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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