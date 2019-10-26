شكرا لبحثكم عن خبر "كيار" إعصار جديد يهدد اليمن وسلطنة عمان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت الأرصاد الجوية العمانية أن العاصفة المدارية (كيار) تتحرك بسرعة رياح حول المركز (34 – 40) عقدة، وتتمركز شرق بحر العرب.

وأوضحت أنه من المحتمل تعمقها إلى إعصار مداري خلال 24 ساعة القادمة، وتتحرك باتجاه الغرب/ شمال غرب، وتبعد 1500 كم عن رأس مدركة، لا توجد أي تأثيرات مباشرة على سواحل السلطنة خلال الأيام الثلاثة القادمة.

من جانبه نقل الفلكي عدنان الشوافي عن المركز الاقليمي للارصاد في الهند تحذيرات للصيادين شرق بحر العرب والسواحل اليمنية بعدم المغامرة في البحر حتى 28 أكتوبر الجاري و وسط وغرب بحر العرب للفترة من 28 وحتى 31 أكتوبر 2019.