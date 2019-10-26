شكرا لبحثكم عن خبر تعاني من تقطيع فاكهة الرمان.. شاهد هذا الفيديو ولن تعاني مرة أخرى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثارت طريقة بسيطة لتقطيع الرمان، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح مقطع فيديو بعنوان "كيف تقطع الرمان" كيفية تقشير تلك الفاكهة بطريقة مبتكرة. وأظهر المقطع شخصا يقطع ثمرة الرمان إلى ستة شرائح مثالية وهي متصلة بالشجرة بطريقة جديدة وغير معهودة. Advertisements وحقق الفيديو أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وانهالت التعليقات الطريفة حول هذه الطريقة المبتكرة في تقشير الرمان التي وصفها كثير من الرواد بأنها "مذهلة" و"عبقرية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعاني من تقطيع فاكهة الرمان.. شاهد هذا الفيديو ولن تعاني مرة أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.