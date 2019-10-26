شكرا لبحثكم عن خبر معلومات سرية عن قيادات الحوثيين في جبهات حجة ومراكز التدريب.. عثر عليها بحوزة أحد القادة المأسورين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لليوم الخامس على التوالي، واصلت مليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، شن هجمات ومحاولات تسلل في جبهات القتال شمال محافظة حجة، في حين عثر مقاتلو المنطقة العسكرية الخامسة على معلومات عن قيادات الجماعة في المحافظة، ومراكز تدريب سرية، كانت بحوزة أحد القادة الميدانيين الذين تم أسرهم في مواجهات الأربعاء.

وقال مصدر عسكري: إن مسلحي الجماعة شنوا عدة هجمات ومحاولات تسلل باتجاه مواقع محررة في حيران وعبس وحرض، لكن قوات المنطقة الخامسة المتمركزة شمال حجة، تمكنت من صد الهجمات وتكبيد المليشيات خسائر كبيرة.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش تمكنت من صد هجوماً للمليشيات صباح الخميس، على قرية المقاطعة الواقعة شرق مديرية حيران.

وأشار إلى مشاركة طائرات التحالف في صد هجمات المليشيات، حيث شنت المقاتلات غارات على تجمعات للحوثيين قرب قرية الجمراء، ما أسفر عن سقط قتلى وجرحى، لم يحدد عددهم.

واستهدفت الطائرات بغارتين مدفع رشاش عيار 12/7 ومدفع بي عشرة كان الحوثيون يستخدمونها في الهجوم على قرية المقاطعة من جهة الشرق.

وذكر المركز الإعلامي للمنطقة الخامسة، أن هجوماً أخر شنته المليشيات على مواقع محررة غرب مديرية مستبأ، تمكنت قوات المنطقة العسكرية من إفشاله وأسر خمس من مقاتلي الحوثي، إثنان منهم أصيبوا، وتم نقلهم للعلاج في مستشفيات المملكة.

وقالت المنطقة الخامسة في بيان مقتضب على صفحة المركز بالفيسبوك إن طائرات التحالف نفذت صباح الخميس سبع غارات، استهدفت مواقع وتجمعات وآليات عسكرية من بينها منصة إطلاق صواريخ للمليشيا بمديرية مستبأ المحاذية لحيران.

والأربعاء تمكنت قوات الجيش في مديرية عبس، من صد هجمات للحوثيين باتجاه قرى الطينة، غرب عزلة بين حسن، وأسر عدد من عناصر المليشيات الحوثية، إضافة إلى مقتل 15 عنصراً من المهاجمين، وفق صور ومقطع فيديو حصل المصدر أونلاين عليها من المراسل الميداني.

في سياق متصل، عثر مقاتلو المنطقة الخامسة على معلومات كانت بحوزة أحد الأسرى، ويعتقد أنه قيادي ميداني للمليشيات الحوثية.

وتضم المعلومات أسماء لقيادات الحوثيين ومشرفي الحشد والدفع والتدريب والإسناد والتمويل، إضافة إلى أهم معسكرات التدريب السرية في مناطق مختلفة بمحافظتي حجة وصعدة.

ووفق المعلومات فإن المدعو أبو محمد العماري مشرف مربع وقائد هجوم المليشيات هرب إلى منطقة بني حسن الخاضع جزء منها للمليشيات في مديرية عبس، والمدعو أبو نصر الله اسامه هراش، أحد قيادات الحوثيين وقع في الأسر، إضافة إلى مقتل قياديين أحدهما يدعى أبو البتول الشرفي مشرف للحوثيين بحجة، والآخر يدعى أبو الأحرار الشمري قائد مجموعة هجومية.

وبحسب المصادر، فإن التحقيق وجمع المعلومات من الأسرى مستمرة لمعرفة المزيد من التفاصيل على تلك المعلومات.

وفيما يلي بعض من المعلومات التي كانت بحوزة أسرى الحوثيين :

1-القيادات:

- نائف خرفشة مسؤول الحشد القبلي بحجة

- مختار مراضي من الشاهل قائد مجموعة

- أبو حيدر نائب مراضي

- أنور علي واصل قائد مجموعة

Advertisements

- أبو بدر الأشول من المغربة قائد مجموعة

- أبو عبدالملك زيدان مسئول الشئون الطبية ونقل جرحى الجماعة إلى حجة

- أبو حمزة القاضي قائد مجموعة

- أبو عمار الجرش قائد مجموعة

- أبو سند عيسى قائد مجموعة

- علي حزام مسعود قائد مربع

- علي فرحان مشرف من المفتاح

- أبو قاسم مسئول الإمداد

- أبو جواد من عبس قائد محور حيران

2- مراكز التدريب:

- مركز تدريب في صعدة بمديرية رازح

- مركز تدريب في بني قيس مفرق اللوحة على خط ترابي يصل الجبال القريبة من المحويت

- مركز تدريب في الزيدية المزارع الشرقية

- مركز تدريب في الزهرة مزارع المعرس

- المصدر: مواقع